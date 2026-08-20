Подробнее об особенностях получения образования на каждом уровне читайте в материале 24 Канала.
Дошкольное образование и получение среднего образования
Система образования Украины имеет последовательную структуру, которая начинается с дошкольного воспитания детей в возрасте от 2 до 6 лет в детских садах и центрах развития.
Кстати, с сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей в возрасте от 5 до 6 лет в учреждениях дошкольного образования.
Следующим этапом является получение полного общего среднего образования продолжительностью 12 лет, которое подразделяется на:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- начальную школу (1 – 4 классы);
- базовое среднее образование (5 – 9 классы);
- профильное среднее образование (10 – 12 классы).
Для тех, кто стремится освоить рабочую профессию после 9 или 11 класса, существует профессионально-техническое и специализированное предвузовское образование в колледжах, училищах и лицеях.
Иерархия ступеней в высшем образовании
Высшее образование в университетах, академиях и институтах строится по нескольким официальным ступеням.
Первым уровнем высшего образования является младший бакалавр, обучение на котором длится 2–3 года в профессиональных колледжах или институтах.
Эта степень дает базовые профессиональные навыки и право работать по специальности (например, фельдшером, техником или младшим бухгалтером) или продолжать обучение. Ранее этот уровень назывался "младший специалист", и сейчас эта форма постепенно заменяется на младшего бакалавра.
Вторым полноценным уровнем высшего образования является степень бакалавра, обучение по которой длится 3–4 года в высших учебных заведениях. Квалификация бакалавра позволяет начать профессиональную деятельность или поступить в магистратуру.
Параллельно с этим ключевой частью обучения на протяжении всей жизни остается последипломное образование, которое включает курсы повышения квалификации и переквалификацию.
Получение магистерской степени и научных степеней
Третьим уровнем является магистр, обучение по которому длится 1–2 года после бакалавриата. Магистратура дает глубокие специализированные знания, открывает возможность преподавать в высших учебных заведениях, заниматься научной работой и поступать в аспирантуру.
Важно! Для отдельных специальностей, таких как медицина, стоматология или ветеринария, предусмотрен единый непрерывный курс продолжительностью 5–6 лет сразу после школы.
Четвертый научный уровень представлен степенью доктора философии (PhD), получение которой предполагает 4 года обучения в аспирантуре после магистратуры.
Высшей академической степенью в Украине является доктор наук, которая присваивается после PhD за значительные достижения в исследованиях и защиту диссертации.
Можно ли получить сразу 2 диплома?
Украинские студенты могут одновременно получать образование по нескольким специальностям – как в одном университете, так и в разных. Для поступления на вторую программу не нужно дожидаться окончания первой.
В то же время учиться за бюджетный счет в двух учебных заведениях нельзя. Бюджетное обучение в одном университете можно совместить с контрактным в другом.