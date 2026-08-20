Детальніше про особливості здобуття освіти на кожному рівні читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дошкільна освіта та здобуття середньої освіти

Освітня система України має послідовну структуру, що починається з дошкільного виховання для дітей віком від 2 до 6 років у садочках і центрах розвитку.

До речі, із вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов'язковим для дітей віком від 5 до 6 років у закладах дошкільної освіти.

Наступним етапом є здобуття повної загальної середньої освіти тривалістю 12 років, яка поділяється на:

початкову школу (1 – 4 класи);

базову середню оствіту (5 – 9 класи);

профільну середню освіту (10 – 12 класи).

Для тих, хто прагне опанувати робітничу професію після 9 або 11 класу, функціонує професійно-технічна та фахова передвища освіта у коледжах, училищах і ліцеях.

Ієрархія ступенів у вищій освіті

Вища освіта в університетах, академіях та інститутах будується за кількома офіційними ступенями.

Першим рівнем вищої освіти є молодший бакалавр, навчання на якому триває 2 – 3 роки у фахових коледжах або інститутах.

Цей ступінь надає базові професійні навички та право працювати за фахом (наприклад, фельдшером, техніком чи молодшим бухгалтером) або продовжувати здобуття освіти. Раніше цей рівень називався "молодший спеціаліст", і зараз ця форма поступово замінюється на молодшого бакалавра.

Другим повноцінним рівнем вищої освіти є бакалавр, підготовка якого триває 3 – 4 роки у закладах вищої освіти. Кваліфікація бакалавра дозволяє розпочати професійну діяльність чи вступити до магістратури.

Паралельно з цим, ключовою частиною навчання протягом життя залишається післядипломна освіта, яка включає курси підвищення кваліфікації та перекваліфікацію.

Отримання магістерського та наукових ступенів

Третім рівнем є магістр, де навчання триває 1 – 2 роки після бакалаврату. Магістратура дає глибокі спеціалізовані знання, відкриває можливість викладати у закладах вищої освіти, займатися науковою роботою та вступати до аспірантури.

Важливо! Для окремих спеціальностей, таких як медицина, стоматологія чи ветеринарія, передбачено єдиний безперервний курс тривалістю 5 – 6 років одразу після школи.

Четвертий науковий рівень представлений ступенем доктора філософії (PhD), здобуття якого передбачає 4 роки навчання в аспірантурі після магістратури.

Найвищим академічним ступенем в Україні є доктор наук, який надається після PhD за вагомі досягнення в дослідженнях і захист дисертації.

Чи можна отримати одразу 2 дипломи?

Українські студенти можуть одночасно здобувати освіту за кількома спеціальностями – як в одному університеті, так і в різних. Для вступу на другу програму не потрібно чекати завершення першої.

Водночас навчатися за бюджетним коштом у двох закладах не можна. Бюджет в одному університеті можна поєднати з контрактом в іншому.