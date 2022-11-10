Это вопрос национальной безопасности: в Киеве полностью исключили русский из учебных программ

В столице полностью исключить русский язык из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования. Это поддержали 64 депутата.

Соответствующее решение было принято 10 ноября на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета. Проектом предусмотрели организационно-правовые действия, направленные на переход групп и классов с русского на государственный язык.

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В Киеве не будут учить русскому языку

Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно:

проводить учебный процесс на русском,

изучать язык страны-агрессора в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

В частности, говорится о принадлежащих к коммунальной собственности территориальной общины Киева. Депутат отметил, что в Кремле неоднократно заявляли о том, что "Россия уходит настолько далеко, насколько далеко распространен русский язык".

В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора,

– заметил Васильчук.

Депутат подытожил, что речь имеет значение, а во время полномасштабной войны – это вопрос национальной безопасности.

Сколько людей перешли на украинский с 24 февраля

Компания Gradus Research с помощью мобильного приложения недавно опросила 1000 респондентов в возрасте 18 – 60 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий. По результатам опроса стало известно, что:

42% людей стали больше общаться на украинском,

14% – полностью перешли на государственный язык.

Жители городов с населением 50 тысяч и менее до полномасштабной войны чаще общались на украинском. Поэтому в выборке их не так много, как жителей крупных городов – 54% против 60%.

В то же время жители небольших населенных пунктов чаще полностью переходят на украинский: