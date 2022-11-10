Це питання національної безпеки: у Києві повністю виключили російську з навчальних програм

У столиці повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Це підтримали 64 депутати.

Відповідне рішення прийняли 10 листопада на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради. Проєктом передбачили організаційно-правові дії, скеровані на перехід груп та класів з російської на державну мову.

Цікаво Від мучениці – до зброї і символу: як Росія віками нищила українську мову

У Києві не навчатимуть російської мови

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук наголосив, що в умовах війни з Росією недоцільно та неправильно:

проводити навчальний процес російською,

вивчати мову країни-агресорки в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Зокрема, мовиться про ті, що належать до комунальної власності територіальної громади Києва. Депутат зазначив, що в Кремлі неодноразово заявляли про те, що "Росія сягає настільки далеко, наскільки далеко поширена російська мова".

У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора,

– зауважив Васильчук.

Депутат підсумував, що мова має значення, а в час повномасштабної війни – це питання національної безпеки.

Скільки людей перейшли на українську від 24 лютого

Компанія Gradus Research за допомогою мобільного додатка нещодавно опитала 1000 респондентів віком 18 – 60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. За результатами опитування, стало відомо, що:

42% людей стали більше спілкуватися українською,

14% – повністю перейшли на державну мову.

Жителі міст з населенням 50 тисяч і менше до повномасштабної війни частіше спілкувалися українською. Тому у вибірці їх не так багато, як мешканців великих міст – 54% проти 60%.

Водночас жителі невеликих населених пунктів частіше повністю переходять на українську: