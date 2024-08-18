В Киеве школам рекомендуют организовать обучение в максимально очном формате

Столичным школам рекомендуют организовать обучение в максимально очном формате. Это будет способствовать социализации учащихся и преодолению образовательных потерь и разрывов.

Такую позицию высказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Он отметил, что вместимость укрытий увеличилась, поэтому учебный год 2024 – 2025 должен быть в очном формате.

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Школам Киева дали ряд рекомендаций по организации обучения

Мондриевский заявил, что за последние 2 года вместимость укрытий в учреждениях общего образования Киева увеличилась на 67 тысяч мест. Поэтому школы должны организовать обучение в максимально очном формате.

Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Это будет способствовать социализации учащихся и преодолению образовательных потерь и разрывов,

– подчеркнул Мондриевский.

Так, первый звонок в этом году для школьников прозвучит 2 сентября. Городские власти Киева также предлагает учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября до 21 декабря 2024 года, а второй – с 13 января до 30 мая 2025 года.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние запланированы с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года. А весенние каникулы пройдут с 24 по 29 марта 2025 года.

Кроме того, для учеников первых классов пройдут дополнительные недельные каникулы – с 17 до 22 февраля 2025 года.

Заместитель председателя КГГА напомнил, для того, чтобы преодолеть возможные образовательные потери и разрывы, новый учебный год предусматривает не только проведение уроков, но и организацию компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, учебных экскурсий, проектной деятельности и тому подобное.