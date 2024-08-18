Таку позицію висловив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він наголосив, що місткість укриттів збільшилася, тому навчальний рік 2024 – 2025 має бути в очному форматі.

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Школам Києва дали низку рекомендації щодо організації навчання

Мондриївський заявив, що за останні 2 роки місткість укриттів у закладах загальної освіти Києва збільшилася на 67 тисяч місць. Тому школи повинні організувати навчання в максимально очному форматі.

З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі. Це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів,

– наголосив Мондриївський.

Так, перший дзвоник цього року для школярів пролунає 2 вересня. Міська влада Києва також пропонує закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Осінні канікули триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

Заступник голови КМДА нагадав, для того, щоб подолати можливі освітні втрати й розриви, новий навчальний рік передбачає не лише проведення уроків, а й організацію компенсаторних занять, індивідуальних і групових консультацій, навчальних екскурсій, проєктної діяльності тощо.