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Учеба Саморазвитие Как правильно сказать "велике дякую" на украинском языке: вариантов немало
3 сентября, 17:15
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Как правильно сказать "велике дякую" на украинском языке: вариантов немало

Олеся Кух

Хотите поблагодарить кого-то от всей души – и автоматически говорите "велике дякую"? На самом деле это ошибка, а в украинском языке есть более естественные способы выразить благодарность.

Почему "велике дякую" – это ошибка и какие варианты приемлемы для украинского языка, рассказываем со ссылкой на популяризатора языка, музыканта Рами Аль-Шаера.

Что сказать вместо "велике дякую"?

Мы даже не замечаем, что допускаем ошибки даже в повседневных "волшебных" словах вежливости. Казалось бы, что может быть неправильного во фразе "велике дякую"? Ведь мы хотим подчеркнуть, что очень благодарны. Однако в украинском языке для этого есть другие, более естественные конструкции.

Фраза "велике дякую" широко используется в современной речи, однако в украинском языке более правильным будет сказать:

  • "щиро дякую";
  • "щиросердечно дякую";
  • "дуже дякую";
  • "уклінно дякую";
  • "сердечно дякую";
  • "красно дякую";
  • "велика подяка";
  • "прийміть мою щиру подяку".

Почему же возникает "велике дякую"? Вероятно, под влиянием конструкции "большое спасибо", которую буквально переносят в украинский язык.

Кстати! Слово "спасибі" тоже является украинской формой. Оно происходит от праславянского пожелания "спаси Бог". Но это не калька "спасібо".

В то же время слово "дякую" – это глагол, а не существительное. Поэтому естественнее сказать "дуже дякую", то есть усилить действие наречием, или "велика подяка", если используем существительное.

Почему "велике дякую" можно заменить: смотрите видео

Например:

  • "Велике дякую за допомогу!".

  • "Щиро дякую за допомогу!".

  • "Дуже дякую за допомогу!".

  • "Велика подяка за допомогу!".

Если хотите выразить особую благодарность, не обязательно писать "спасибо" большим буквами. Лучше сделать его "щирим", "сердечним" або "дуже сильним" – и сказать на украинском языке естественно.