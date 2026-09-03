Как правильно сказать "велике дякую" на украинском языке: вариантов немало

Хотите поблагодарить кого-то от всей души – и автоматически говорите "велике дякую"? На самом деле это ошибка, а в украинском языке есть более естественные способы выразить благодарность.

Почему "велике дякую" – это ошибка и какие варианты приемлемы для украинского языка, рассказываем со ссылкой на популяризатора языка, музыканта Рами Аль-Шаера.

Что сказать вместо "велике дякую"?

Мы даже не замечаем, что допускаем ошибки даже в повседневных "волшебных" словах вежливости. Казалось бы, что может быть неправильного во фразе "велике дякую"? Ведь мы хотим подчеркнуть, что очень благодарны. Однако в украинском языке для этого есть другие, более естественные конструкции.

Фраза "велике дякую" широко используется в современной речи, однако в украинском языке более правильным будет сказать:

"щиро дякую" ;

; "щиросердечно дякую";

"дуже дякую" ;

; "уклінно дякую";

"сердечно дякую" ;

; "красно дякую" ;

; "велика подяка" ;

; "прийміть мою щиру подяку".

Почему же возникает "велике дякую"? Вероятно, под влиянием конструкции "большое спасибо", которую буквально переносят в украинский язык.

Кстати! Слово "спасибі" тоже является украинской формой. Оно происходит от праславянского пожелания "спаси Бог". Но это не калька "спасібо".

В то же время слово "дякую" – это глагол, а не существительное. Поэтому естественнее сказать "дуже дякую", то есть усилить действие наречием, или "велика подяка", если используем существительное.

Почему "велике дякую" можно заменить: смотрите видео

Например:

"Велике дякую за допомогу!".

"Щиро дякую за допомогу!".

"Дуже дякую за допомогу!".

"Велика подяка за допомогу!".

Если хотите выразить особую благодарность, не обязательно писать "спасибо" большим буквами. Лучше сделать его "щирим", "сердечним" або "дуже сильним" – и сказать на украинском языке естественно.