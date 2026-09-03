Чому "велике дякую" – помилка та які варіанти прийнятні для української мови, розповідаємо з посиланням на популяризатора мови, музиканта Рамі Аль Шаєра.

Що сказати замість "велике дякую"?

Ми навіть не помічаємо, що робимо помилки навіть у щоденних "чарівних" словах ввічливості Здавалося б, що може бути неправильного у фразі "велике дякую"? Ми ж хочемо підкреслити, що дуже вдячні. Проте українською для цього є інші, природніші конструкції.

Фраза "велике дякую" широко вживається в сучасному мовленні, однак нормативніше українською сказати:

  • "щиро дякую";
  • "щиросердечно дякую";
  • "дуже дякую";
  • "уклінно дякую";
  • "сердечно дякую";
  • "красно дякую";
  • "велика подяка";
  • "прийміть мою щиру подяку".

Чому ж виникає "велике дякую"? Ймовірно, під впливом конструкції "большое спасибо", яку буквально переносять в українську.

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До речі! Слово "спасибі" теж українська форма. Вона походить від праслов'янського побажання "спаси Біг". Але не кальковане "спасібо".

Водночас слово "дякую" – це дієслово, а не іменник. Тому природніше сказати "дуже дякую", тобто посилити дію прислівником, або "велика подяка", якщо використовуємо іменник.

Чим замінити "велике дякую": дивіться відео

Наприклад:

  • "Велике дякую за допомогу!".

  • "Щиро дякую за допомогу!".

  • "Дуже дякую за допомогу!".

  • "Велика подяка за допомогу!".

Якщо хочете висловити особливу вдячність, не обов'язково робити "дякую" великим. Краще зробити його щирим, сердечним або дуже сильним – і сказати українською природно.