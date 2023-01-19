Венгерская преобладает: школы на Закарпатье нарушают закон о государственном языке
В большинстве из 108 школ Береговского района Закарпатья функционируют классы с венгерским языком обучения наряду с государственным. При этом у 37 из них нет ни одного класса, в которых дети учатся только на украинском.
В то же время украинское законодательство не разрешает работу школ с обучением языку нацменьшинства. Должны быть созданы отдельные классы (группы) с обучением языку нацменьшинства наряду с государственным.
Читайте В вузах контролируют соблюдение языкового закона: что грозит нарушителям
Часть школ в Закарпатье нарушает закон о языке
К тому же в вышеупомянутых классах время обучения на украинском должно увеличиваться от 20% в 5-м классе до 60% в старшей школе.
Однако в Береговском районе действуют 4 школы, официальные полные названия которых содержат слова "с венгерским языком обучения". Это:
- Поповская гимназия;
- Рафайновская гимназия;
- Шомовская гимназия;
- Запсонская гимназия.
К тому же в этих школах не предусмотрено, что предметы должны преподавать на украинском языке. Следовательно, детям могут преподавать предметы одновременно на двух языках. При этом венгерский вдвое преобладает украинский язык. А это нарушение законодательства.
К теме "Очередная провокация": в школах Мариуполя разрешили преподавать украинский язык
"Школы с венгерским языком обучения" в актах Минобразования
Также в офисе Уполномоченного по защите государственного языка отметили, что в отдельных актах МОН, вопреки законодательству, есть определение "школы с венгерским языком обучения". Следовательно, этот нюанс может быть основой для школ нарушать законодательство о государственном языке. Дети же в таком случае де-факто могут не учить украинский язык.
Так что местные власти уже получили от Тараса Кременя документ с рекомендациями устранить эти учебные пробелы. МОН и профильному комитету Совета также направили соответствующие письма.
Украинский язык – гарантия укрепления государственного единства Украины,
– подчеркнул Кремень.