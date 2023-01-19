В то же время украинское законодательство не разрешает работу школ с обучением языку нацменьшинства. Должны быть созданы отдельные классы (группы) с обучением языку нацменьшинства наряду с государственным.

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Часть школ в Закарпатье нарушает закон о языке

К тому же в вышеупомянутых классах время обучения на украинском должно увеличиваться от 20% в 5-м классе до 60% в старшей школе.

Однако в Береговском районе действуют 4 школы, официальные полные названия которых содержат слова "с венгерским языком обучения". Это:

Поповская гимназия;

Рафайновская гимназия;

Шомовская гимназия;

Запсонская гимназия.

К тому же в этих школах не предусмотрено, что предметы должны преподавать на украинском языке. Следовательно, детям могут преподавать предметы одновременно на двух языках. При этом венгерский вдвое преобладает украинский язык. А это нарушение законодательства.

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"Школы с венгерским языком обучения" в актах Минобразования

Также в офисе Уполномоченного по защите государственного языка отметили, что в отдельных актах МОН, вопреки законодательству, есть определение "школы с венгерским языком обучения". Следовательно, этот нюанс может быть основой для школ нарушать законодательство о государственном языке. Дети же в таком случае де-факто могут не учить украинский язык.

Так что местные власти уже получили от Тараса Кременя документ с рекомендациями устранить эти учебные пробелы. МОН и профильному комитету Совета также направили соответствующие письма.

Украинский язык – гарантия укрепления государственного единства Украины,

– подчеркнул Кремень.