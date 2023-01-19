Угорська переважає: школи на Закарпатті порушують закон про державну мову
У більшості зі 108 шкіл Берегівського району Закарпаття функціонують класи з угорською мовою навчання поряд з державною. При цьому у 37-ми з них немає жодного класу, в яких діти вчаться лише українською.
Натомість українське законодавство не дозволяє роботу шкіл з навчанням мовою нацменшини. Мають бути створені окремі класи (групи) із навчанням мовою нацменшини поряд із державною.
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Частина шкіл на Закарпатті порушує закон про мову
До того ж у вищезгаданих класах час навчання українською має збільшуватися від 20% у 5 – му класі до 60% у старшій школі.
Однак у Берегівському районі діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова "з угорською мовою навчання". Це:
- Попівська гімназія;
- Рафайнівська гімназія;
- Шомівська гімназія;
- Запсонська гімназія.
До того ж у цих школах не передбачено, що предмети мають викладати українською. Відтак дітям можуть викладати предмети одночасно двома мовами. При цьому угорська удвічі переважає українську мову. А це порушення законодавства.
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"Школи з угорською мовою навчання" в актах Міносвіти
Також в офісі Уповноваженого із захисту державної мови зауважили, що в окремих актах МОН, всупереч законодавству, є визначення "школи з угорською мовою навчання". Відтак цей нюанс може бути підґрунтям для шкіл порушувати законодавство про державну мову. Діти ж у такому разі де-факто можуть не вчити українську мову.
Тож місцева влада вже отримала від Тараса Кременя документ з рекомендаціями усунути ці навчальні прогалини. МОН та профільному комітету Ради також надіслали відповідні листи.
Українська мова – гарантія зміцнення державної єдності України,
– наголосив Кремінь.