Про це свідчить один із наказів Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Дотримання вимог – під наглядом мовного омбудсмена України Тараса Кременя.

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У вишах контролюють дотримання мовного закону

Так, наказ видали після набуття чинності з 16 липня 2022 року окремих норм мовного закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тож очільники ВНЗ мали ознайомити викладачів з правилом обов'язкового викладання українською мовою. Порушення вимог при цьому мають негайно усунути.

Також викладачів приймати на роботу повинні лише при наявності документа, який фіксує рівень володіння державною мовою.

Відтак ці зміни дають можливість мовному омбудсмену Тарасові Кременю накладати штраф на порушників. Розмір штрафу складає від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинили вперше. Якщо повторно – від 8500 до 11900 гривень.

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В Україні навіть у час дії мовного закону його дотримуються не всі. Зокрема і викладачі.

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Так, недавно доцент київського вишу вів пару у третьокурсників недержавною мовою. Його оштрафували за порушення мовного закону 3400 гривень.

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Недавно також у Харківському національному університеті імені Каразіна на кількох факультетах й надалі проводили пари російською мовою. Зокрема, на хімічному та філософському факультетах та у самому серці україністики ХНУ Каразіна – на українському відділенні філологічного факультету. І це попри протести студентів,