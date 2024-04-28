Вербное воскресенье в 2024 году христиане восточного обряда отмечают 28 апреля. Христиане западного обряда отмечали этот праздник 24 марта.

Это один из самых больших праздников в году, которое имеет немало традиций. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как рассказывать о нем красиво и без ошибок.

К теме Баська, шутка, котики, лоза: что святят на Вербное воскресенье

Как правильно говорить по-украински о Вербном воскресенье

В семьдесят первой подборке расскажем вам, какие слова не стоит употреблять, когда рассказываете о Вербном воскресенье. Также приводим правильные варианты.

Мы уже упоминали, что Вербное воскресенье – один из самых больших праздников в году. Она начинает последняя – Страстная – неделя перед Пасхой.

самий великий – найбільший;

год – рік;

неділя – тиждень;

празнік – свято, празник;

Не стоит на "тиждень" (укр. )говорить "неділя" (укр.), как это делают россияне. У нас это – отдельный день недели (укр. тижня).

Также не путайте "празнік", который не стоит употреблять, и "празник" (укр.) (розм. свято).

пристрасний – Страсний;

Имейте в виду, что Страстной является последняя неделя поста. "Пристрасним" может быть поцелуй.

св'ятити – святити;

вєтки – гілки;

обичаї – звичаї;

В Вербное воскресенье украинцы святят веточки вербы. Затем этими ветвями легонько бьют друг друга – чтобы быть здоровыми – со словами: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень" (укр.). Желают благополучия и готовятся к Пасхе.

благополуччя – добробут;

готовитися – готуватися;

дом – дім, будинок, оселя.

Помните: "верба, лоза, баcька, шутка, котики" (укр.) – это все слова, которыми украинцы в разных регионах называют освященные в последнее воскресенье перед Пасхой ивовые ветки.

А россиян, которые с войной пришли на нашу землю, "освящает" наша украинская "Верба".



Украинская "Верба" / Фото СБУ