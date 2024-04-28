"Верба б'є": як правильно та красиво українською говорити про Вербну неділю

Вербну неділю у 2024 році християни східного обряду святкують 28 квітня. Християни західного обряду відзначали це свято 24 березня.

Це одне із найбільших свят у році, яке має чимало традицій. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як розповідати про нього красиво і без помилок.

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Як правильно говорити українською про Вербну неділю

У сімдесять першій добірці розповімо вам, які слова не варто вживати, коли розповідаєте про Вербну неділю. Також подаємо правильні варіанти.

Ми вже згадували, що Вербна неділя – одне з найбільших свят у році. Вона розпочинає останній – Страсний – тиждень перед Великоднем.

самий великий – найбільший;

год – рік;

неділя – тиждень;

празнік – свято, празник;

Не варто на тиждень казати "неділя", як це роблять росіяни. У нас це – окремий день тижня.

Також не плутайте "празнік", який не варто вживати, та "празник" (розм. свято).

пристрасний – Страсний;

Майте на увазі, що Страсним є останній тиждень посту. Пристрасним може бути поцілунок.

св'ятити – святити;

вєтки – гілки;

обичаї – звичаї;

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У Вербну неділю українці святять гілочки верби. Потім цим гіллям легенько б'ють один одного – щоб бути здоровими – зі словами: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень". Бажають добробуту та готуються до Великодня.

благополуччя – добробут;

готовитися – готуватися;

дом – дім, будинок, оселя.

Пам'ятайте: верба, лоза, баcька, шутка, котики – це все слова, якими українці в різних регіонах називають освячене в останню неділю перед Великоднем вербове гілля.

А росіян, які з війною прийшли на нашу землю, "освячує" наша українська "Верба".



Українська "Верба"/ Фото СБУ