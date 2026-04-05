"Не я бью – верба бьет": теплые поздравления с Вербным воскресеньем на украинском

5 апреля большинство украинцев отмечает Вербное воскресенье. А через неделю будем праздновать Пасху.

А сегодня земляки идут в церковь и святят вербовые веточки.

Как здороваться по-украински на Вербное воскресенье?

Традиционным является приветствие "Слава Иисусу Христу" и ответы "Навеки веков! Аминь", "Слава навеки Богу!", "Слава навеки!".

А после богослужения на Вербное воскресенье украинцы возвращаются из церкви и легонько бьют освященными веточками вербы своих родных и друзей. При этом проговаривают: "Не я бью – верба бьет, отныне через неделю – Пасха". На западе Украины эту поговорку могут употреблять и как приветствие.

Обратите внимание! В некоторых народах последнее воскресенье перед Пасхой называют Пальмовым воскресеньем. Это связано с тем, что, когда Господь вошел в Иерусалим, люди встречали его, бросая под ноги пальмовые веточки.

Этнограф Галина Олейник отмечаласамая распространенная поговорка такова: "Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха. Уже недалеко красное яичко".

Еще были в Украине такие варианты:

Не я бью, лоза бьет, лоза бьет – не забьет. От ныне за неделю будет Пасха" (галицкое приветствие).

Не я бью, верба бьет! Будь величественный, как верба, здоровый, как вода, богатый, как земля.

Не я бью, лоза бьет, лоза бьет – не забьет, от ныне через неделю будет Пасха. Будь здоров,как вода, богатый, как земля, а красный, как тая пасха, потому что в ней Божья милость.

Как красиво поздравить с праздником?

Также предлагаем красивые поздравления с праздником в стихах, прозе, картинках и видео.

***

З Вербным воскресеньем,

С праздником тебя,

Пусть не будет никогда

В твоей жизни зла,

Пусть вербы святая ветвь,

Принесет в твой дом добра,

Твоим близким, твоим деткам,

Счастье будет без конца!

***



***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Всех благ я от души желаю!

Пусть мысли чище станут и светлее,

А люди – искренние и добрые!

Пусть веревочка счастливых лет

Составляет светлых дней букет!

Пусть счастье, как та бабочка,

Взмахнув крылышками, идет на взлет!

***

Поздравляю тебя с замечательным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это – любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их для всего самого лучшего!

***

***

В такой чудесный праздник желаю, чтобы вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы!

Поздравления с Вербным воскресеньем: видео