"Не я бью – верба бьет": теплые поздравления с Вербным воскресеньем на украинском
5 апреля большинство украинцев отмечает Вербное воскресенье. А через неделю будем праздновать Пасху.
А сегодня земляки идут в церковь и святят вербовые веточки. 24 Канал при этом подскажет поздравления с Вербным воскресеньем.
Смотрите также Когда будут отмечать Вербное воскресенье в 2026 году: точная дата важного праздника
Как здороваться по-украински на Вербное воскресенье?
Традиционным является приветствие "Слава Иисусу Христу" и ответы "Навеки веков! Аминь", "Слава навеки Богу!", "Слава навеки!".
А после богослужения на Вербное воскресенье украинцы возвращаются из церкви и легонько бьют освященными веточками вербы своих родных и друзей. При этом проговаривают: "Не я бью – верба бьет, отныне через неделю – Пасха". На западе Украины эту поговорку могут употреблять и как приветствие.
Обратите внимание! В некоторых народах последнее воскресенье перед Пасхой называют Пальмовым воскресеньем. Это связано с тем, что, когда Господь вошел в Иерусалим, люди встречали его, бросая под ноги пальмовые веточки.
Этнограф Галина Олейник отмечаласамая распространенная поговорка такова: "Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха. Уже недалеко красное яичко".
Еще были в Украине такие варианты:
- Не я бью, лоза бьет, лоза бьет – не забьет. От ныне за неделю будет Пасха" (галицкое приветствие).
- Не я бью, верба бьет! Будь величественный, как верба, здоровый, как вода, богатый, как земля.
- Не я бью, лоза бьет, лоза бьет – не забьет, от ныне через неделю будет Пасха. Будь здоров,как вода, богатый, как земля, а красный, как тая пасха, потому что в ней Божья милость.
Как красиво поздравить с праздником?
Также предлагаем красивые поздравления с праздником в стихах, прозе, картинках и видео.
***
С праздником тебя,
Пусть не будет никогда
В твоей жизни зла,
Пусть вербы святая ветвь,
Принесет в твой дом добра,
Твоим близким, твоим деткам,
Счастье будет без конца!
***
Поздравление с Вербным воскресеньем / Коллаж 24 Канала
***
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Всех благ я от души желаю!
Пусть мысли чище станут и светлее,
А люди – искренние и добрые!
Пусть веревочка счастливых лет
Составляет светлых дней букет!
Пусть счастье, как та бабочка,
Взмахнув крылышками, идет на взлет!
***
Поздравляю тебя с замечательным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это – любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их для всего самого лучшего!
***
В такой чудесный праздник желаю, чтобы вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы!
