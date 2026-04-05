А сьогодні краяни йдуть до церкви і святять вербові гілочки. 24 Канал при цьому підкаже привітання з Вербною неділею.
Як вітатися українською на Вербну неділю?
Традиційним є привітання "Слава Ісусу Христу" та відповіді "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!", "Слава навіки!".
А після богослужіння на Вербну неділю українці вертаються з церкви і легенько б'ють освяченими гілочками верби своїх рідних та друзів. При цьому промовляють: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень – Великдень". На заході України цю примовку можуть вживати і як вітання.
Зверніть увагу! У деяких народах останню неділю перед Великоднем називають Пальмовою неділею. Це пов’язано з тим, що, коли Господь увійшов в Єрусалим, люди зустрічали його, кидаючи під ноги пальмові гілочки.
Етнографиня Галина Олійник зазначала: найпоширеніша примовка така: "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко".
Ще були в Україні такі варіанти:
- Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).
- Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля.
- Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий,як вода, багатий, як земля, а красний, як тая паска, бо в ній Божа ласка.
Як красиво привітати зі святом?
***
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
***
Привітання з Вербною неділею / Колаж 24 Каналу
***
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
***
Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!
***
Привітання з Вербною неділею / Колаж 24 Каналу
***
В таке чудове свято бажаю, щоб разом з освяченою вербою в ваш будинок увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти!
Привітання з Вербною неділею: відео