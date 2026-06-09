24 Канал підготував теплі привітання з Міжнародним днем друзів у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям та подаруйте їм гарний настрій у це свято.

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Міжнародний день друзів 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Міжнародним днем друзів! Ти мій найкращий друг, який завжди розуміє мене без слів. Наша дружба – це справжній скарб, який я ціную понад усе. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, любов'ю і теплом, а всі наші спільні моменти залишаються в серці на все життя. Дякую, що ти є!

***

Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, у холод і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!

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Привітання з Міжнародним днем друзів 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Нехай лише найкраще буде з тобою!

***

З Днем друзів хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити, вірити й розуміти.

Привітання з Міжнародним днем друзів 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Дорогий друже! Вітаю тебе з цим чудовим святом – Міжнародним днем друзів! Твоя підтримка і вірність завжди були для мене незамінними. Нехай наша дружба завжди буде такою ж яскравою, як сьогоднішній день, а всі труднощі, які виникають на нашому шляху, ми легко долатимемо разом. Дякую, що ти є!

***

З Міжнародним днем друзів! Ти завжди була моєю підтримкою та опорою, і я безмежно вдячна тобі за це. Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, а всі мрії здійснюються. Дякую за твою доброту!

Привітання з Міжнародним днем друзів 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Друже мій, ти як світло у житті,

Вітаю з Днем друзів тебе я щиро.

Ти завжди поруч, навіть в пітьмі,

Твоя підтримка – це моя сила.

Бажаю щастя, радості багато,

Нехай здійсняться всі твої мрії.

Дружба наша – як вічне свято,

Хай вона не знає жодної негоди.

***

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно-міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.