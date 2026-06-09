24 Канал підготував теплі привітання з Міжнародним днем друзів у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям та подаруйте їм гарний настрій у це свято.
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Міжнародний день друзів 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Міжнародним днем друзів! Ти мій найкращий друг, який завжди розуміє мене без слів. Наша дружба – це справжній скарб, який я ціную понад усе. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, любов'ю і теплом, а всі наші спільні моменти залишаються в серці на все життя. Дякую, що ти є!
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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, у холод і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!
Привітання з Міжнародним днем друзів 2026 / Колаж 24 Каналу
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Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Нехай лише найкраще буде з тобою!
***
З Днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити, вірити й розуміти.
Привітання з Міжнародним днем друзів 2026 / Колаж 24 Каналу
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Дорогий друже! Вітаю тебе з цим чудовим святом – Міжнародним днем друзів! Твоя підтримка і вірність завжди були для мене незамінними. Нехай наша дружба завжди буде такою ж яскравою, як сьогоднішній день, а всі труднощі, які виникають на нашому шляху, ми легко долатимемо разом. Дякую, що ти є!
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З Міжнародним днем друзів! Ти завжди була моєю підтримкою та опорою, і я безмежно вдячна тобі за це. Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, а всі мрії здійснюються. Дякую за твою доброту!
Привітання з Міжнародним днем друзів 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Друже мій, ти як світло у житті,
Вітаю з Днем друзів тебе я щиро.
Ти завжди поруч, навіть в пітьмі,
Твоя підтримка – це моя сила.
Бажаю щастя, радості багато,
Нехай здійсняться всі твої мрії.
Дружба наша – як вічне свято,
Хай вона не знає жодної негоди.
***
З Днем друзів всіх вітаю!
Міцно-міцно обіймаю,
Дякую всім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.