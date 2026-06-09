24 Канал подготовил теплые поздравления с Международным днем друзей в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и подарите им хорошее настроение в этот праздник.
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Международный день друзей 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах
Поздравляю с Международным днем друзей! Ты мой лучший друг, который всегда понимает меня без слов. Наша дружба – это настоящее сокровище, которое я ценю превыше всего. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, любовью и теплом, а все наши совместные моменты остаются в сердце на всю жизнь. Спасибо, что ты есть!
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Дорогой мой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в холод и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью!
Поздравление с Международным днем друзей 2026 / Коллаж 24 Канала
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Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Нехай лише найкраще буде з тобою!
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З Днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити, вірити й розуміти.
Поздравление с Международным днем друзей 2026 / Коллаж 24 Канала
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Дорогой друг! Поздравляю тебя с этим замечательным праздником – Международным днем друзей! Твоя поддержка и верность всегда были для меня незаменимыми. Пусть наша дружба всегда будет такой же яркой, как сегодняшний день, а все трудности, которые возникают на нашем пути, мы легко будем преодолевать вместе. Спасибо, что ты есть!
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С Международным днем друзей! Ты всегда была моей поддержкой и опорой, и я бесконечно благодарна тебе за это. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, а все мечты сбываются. Спасибо за твою доброту!
Поздравление с Международным днем друзей 2026 / Коллаж 24 Канала
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Друже мій, ти як світло у житті,
Вітаю з Днем друзів тебе я щиро.
Ти завжди поруч, навіть в пітьмі,
Твоя підтримка – це моя сила.
Бажаю щастя, радості багато,
Нехай здійсняться всі твої мрії.
Дружба наша – як вічне свято,
Хай вона не знає жодної негоди.
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З Днем друзів всіх вітаю!
Міцно-міцно обіймаю,
Дякую всім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.