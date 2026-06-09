24 Канал подготовил теплые поздравления с Международным днем друзей в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и подарите им хорошее настроение в этот праздник.

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Международный день друзей 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах

Поздравляю с Международным днем друзей! Ты мой лучший друг, который всегда понимает меня без слов. Наша дружба – это настоящее сокровище, которое я ценю превыше всего. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, любовью и теплом, а все наши совместные моменты остаются в сердце на всю жизнь. Спасибо, что ты есть!

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Дорогой мой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в холод и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью!

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Поздравление с Международным днем друзей 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Нехай лише найкраще буде з тобою!

***

З Днем друзів хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити, вірити й розуміти.

Поздравление с Международным днем друзей 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Дорогой друг! Поздравляю тебя с этим замечательным праздником – Международным днем друзей! Твоя поддержка и верность всегда были для меня незаменимыми. Пусть наша дружба всегда будет такой же яркой, как сегодняшний день, а все трудности, которые возникают на нашем пути, мы легко будем преодолевать вместе. Спасибо, что ты есть!

***

С Международным днем друзей! Ты всегда была моей поддержкой и опорой, и я бесконечно благодарна тебе за это. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, а все мечты сбываются. Спасибо за твою доброту!

Поздравление с Международным днем друзей 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Друже мій, ти як світло у житті,

Вітаю з Днем друзів тебе я щиро.

Ти завжди поруч, навіть в пітьмі,

Твоя підтримка – це моя сила.

Бажаю щастя, радості багато,

Нехай здійсняться всі твої мрії.

Дружба наша – як вічне свято,

Хай вона не знає жодної негоди.

***

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно-міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.