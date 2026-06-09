Справжня дружба не вимірюється кількістю телефонних дзвінків чи повідомлень у соцмережах, вона живе у вчинках, спільних спогадах та безумовній довірі. Навіть коли між вами кілометри, один теплий рядок чи яскрава листівка може зігріти серце та повернути в затишні моменти дитинства чи юності. Це той самий день, коли варто просто сказати "дякую, що ти є".

Якщо ви хочете нагадати своїм близьким, наскільки вони важливі у вашому житті, але не можете підібрати правильних слів – редакція 24 Каналу вже все за вас зробила. Ми підготували щирі та гарні картинки-привітання з Міжнародним днем друзів, які точно зможуть викликати усмішку на обличчі ваших найрідніших.

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Міжнародний день друзів 2026: картинки-привітання

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