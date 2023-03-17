Когда школьники в Полтаве и Каневе пойдут на весенние каникулы
В большинстве школ Полтавщины весенние каникулы начнутся в конце марта. В Каневе ученики будут отдыхать от учебы в апреле.
Продолжительность каникул составляет 7 – 9 дней. Точные даты отдыха от учебы школьников Полтавщины и Канева читайте на 24 Канале.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Полтавщины
На Полтавщине каждая школа самостоятельно определяет даты весенних каникул, сообщили в Полтавской области.
Ученики Карловской, Кременчугской, Мартыновской, Сенчанской и Сергеевской общин будут отдыхать с 20 по 26 марта.
В Глобинской, Градижской и Оржицкой весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля, в Лохвицкой общине – с 10 по 16 апреля.
Ученики остальных школ на отдых уйдут в последнюю неделю марта. В 51 учебном заведении весенние каникулы продлятся в течение 27 марта – 2 апреля.
Когда будут отдыхать ученики в Каневе
Весенние каникулы в школах Канева продлятся с 1 по 9 апреля, информирует прессслужба Каневского горсовета.
Так, дети будут отдыхать 9 дней с учетом двух выходных. На учебу пойдут 10 апреля.
К слову, изменить дату каникул связано с рекомендациями областного управления образования, чтобы сэкономить свет.
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Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.