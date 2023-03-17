Когда школьники в Полтаве и Каневе пойдут на весенние каникулы

В большинстве школ Полтавщины весенние каникулы начнутся в конце марта. В Каневе ученики будут отдыхать от учебы в апреле.

Продолжительность каникул составляет 7 – 9 дней. Точные даты отдыха от учебы школьников Полтавщины и Канева читайте на 24 Канале.

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Когда весенние каникулы в школах Полтавщины

На Полтавщине каждая школа самостоятельно определяет даты весенних каникул, сообщили в Полтавской области.

Ученики Карловской, Кременчугской, Мартыновской, Сенчанской и Сергеевской общин будут отдыхать с 20 по 26 марта.

В Глобинской, Градижской и Оржицкой весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля, в Лохвицкой общине – с 10 по 16 апреля.

Ученики остальных школ на отдых уйдут в последнюю неделю марта. В 51 учебном заведении весенние каникулы продлятся в течение 27 марта – 2 апреля.

Когда будут отдыхать ученики в Каневе

Весенние каникулы в школах Канева продлятся с 1 по 9 апреля, информирует прессслужба Каневского горсовета.

Так, дети будут отдыхать 9 дней с учетом двух выходных. На учебу пойдут 10 апреля.

К слову, изменить дату каникул связано с рекомендациями областного управления образования, чтобы сэкономить свет.

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