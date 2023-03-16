Об этом сообщил глава управления образования ЛГС Андрей Закалюк.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Львова

Так, чиновник уточнил, что весенний отдых от учебы львовских школьников приходится на период двух последних недель марта и первой недели апреля.

Каждая школа определяет для себя самостоятельно. Как обычно, каникулы продлятся неделю,

– сообщил Закалюк.

В лицее международных отношений имени Василия Стуса, лицея "Просвита" и лицея "Ориана" ученики пойдут на весенние каникулы 27 марта и будут отдыхать до 2 апреля. Соответствующие решения согласовали на педагогических советах учебных заведений.

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Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы