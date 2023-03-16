Об этом сообщил глава управления образования ЛГС Андрей Закалюк.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Львова
Так, чиновник уточнил, что весенний отдых от учебы львовских школьников приходится на период двух последних недель марта и первой недели апреля.
Каждая школа определяет для себя самостоятельно. Как обычно, каникулы продлятся неделю,
– сообщил Закалюк.
В лицее международных отношений имени Василия Стуса, лицея "Просвита" и лицея "Ориана" ученики пойдут на весенние каникулы 27 марта и будут отдыхать до 2 апреля. Соответствующие решения согласовали на педагогических советах учебных заведений.
Читайте Известно, когда учащиеся в Ровно пойдут на весенние каникулы.
Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.