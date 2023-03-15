В Ровно ученики пойдут на весенние каникулы через неделю. Об этом сообщили в управлении образования города.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Ровно

Так, весенние каникулы в школах Ровно стартуют 27 марта и завершатся 2 апреля.

Отметим, что весенний отдых школьников не будет проходить во всех школах Украины в соответствии со стандартным графиком. Даты каникул могут разниться даже в пределах одного города.

Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы

  • Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
  • Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
  • Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.