В Ровно ученики пойдут на весенние каникулы через неделю. Об этом сообщили в управлении образования города.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Ровно
Так, весенние каникулы в школах Ровно стартуют 27 марта и завершатся 2 апреля.
Отметим, что весенний отдых школьников не будет проходить во всех школах Украины в соответствии со стандартным графиком. Даты каникул могут разниться даже в пределах одного города.
Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.