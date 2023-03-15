У Рівному учні підуть на весняні канікули через тиждень. Про це поінформували в управлінні освіти міста.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Рівного

Так, весняні канікули у школах Рівного стартують 27 березня і завершаться 2 квітня.

Зауважимо, що весняний відпочинок школярів не відбуватиметься у всіх школах України відповідно до стандартного графіка. Дати канікул можуть різнитися навіть в межах одного міста.

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Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули