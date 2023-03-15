У Рівному учні підуть на весняні канікули через тиждень. Про це поінформували в управлінні освіти міста.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули у школах Рівного
Так, весняні канікули у школах Рівного стартують 27 березня і завершаться 2 квітня.
Зауважимо, що весняний відпочинок школярів не відбуватиметься у всіх школах України відповідно до стандартного графіка. Дати канікул можуть різнитися навіть в межах одного міста.
Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.