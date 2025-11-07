Обманывают в соцсети: мошенники сгенерировали видео об "эффективной методике преподавания"

В соцсетях сейчас можно встретить немало видео, которые сгенерированы искусственным интеллектом. Отдельные – особенно опасны, ведь в них предлагают перейти по непонятным ссылкам мошенники.

Одним из таких поделился популярный учитель. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на видео учителя Виктора Демко в тиктоке.

Какое видео удивило учителя?

Учитель поделился видео, которое "гуляет" в сети с его участием, и предупредил, что оно сгенерировано с помощью ИИ и имеет целью ввести в заблуждение. Его построили как новостной сюжет с участием известной ведущей.

В видео говорится о том, что "учителя из Киева вызвали в Министерство образования и науки Украины из-за его слишком эффективной методики. Андрей Анатольевич создал систему, по которой люди учат английский всего за три месяца: без зУбриння (неправильное ударение, – ред.), без "домашек", без 500 гривен/час. Сначала учителю запретили делиться методикой, потому что она нарушает стандарты образования. Но...".

Это что такое вообще? Во-первых, я – не учитель из Киева, а учитель из Львова,

– уточнил он.

И добавил, что ночью получил сообщение в соцсети от подписчиков со словами: "Смотрите, что о вас в фейсбуке пишут". Причем видео уже набрало немало комментариев, просмотров, лайков.

Люди реально думают, что это – правда,

– говорит Демко.

В видео также есть обращение к украинцам о том, что "доступ (к методике, – ред.) открыт, пока его снова не "перекрыли", и призыв перейти по неизвестной ссылке.

Это – не я! Это мошенники, которые использовали искусственный интеллект и видео с тиктока и выдают это за какую-то там методику. Это полный "бред". Я лично подам на них жалобу. Если вы такое видите: блокируйте и пишите людям в комментариях, что это – неправда,

– отмечает учитель.

И добавляет, что в такой ситуации понимаешь, насколько сейчас важна медиаграмотность для наших детей.

Проверяйте информацию и не переходите по неизвестным ссылкам

– подчеркнул педагог.

Учитель предостерегает проверять информацию и видео

Что рассказал учитель 24 Канала?

Учитель эксклюзивно рассказал 24 Каналу: когда получил сообщение от подписчиков, сначала даже не обратил на это особого внимания.

В видео было столько ошибок, что серьезно его воспринимать было трудно. Меня там назвали Андреем Анатольевичем из Киева (хотя я Виктор Владимирович из Львова) и еще сказали, что меня вызвали в Министерство образования из-за моей "суперэффективной методики изучения английского за 3 месяца",

– говорит педагог.

Но потом он увидел в учительской группе на Facebook целый пост: люди реально спорили, фейк это или нет. Там и нашел ссылку на это видео. Его опубликовали несколько часов до этого, но ролик уже собрал немало реакций. Учителя при этом начали критиковать за этот "курс английского за 3 месяца”, которого вообще не существует.

Тогда я понял, что многие просто не понимают, что это все – неправда, а просто сгенерированный искусственным интеллектом голос ведущей ТСН, наложенный на мои видео. Хуже всего то, что в конце видео был призыв перейти по ссылке, чтобы "получить курс, пока его не закрыли". И вот это уже действительно опасно. Все знают, что переходить по таким ссылкам категорически нельзя,

– отмечает педагог.

И добавляет: даже не знает, что именно скрывается за этой ссылкой – но учитывая то, что это сделали мошенники, может быть что угодно: от взлома аккаунтов – до кражи денег. Поэтому сразу записал видеообъяснение, чтобы предупредить людей об этом мошенничестве с его лицом.

К сожалению, в современном мире никто не может быть полностью защищенным от таких ситуаций. Соцсети имеют огромное влияние, а с искусственным интеллектом отличить фейк от правды становится все сложнее. И даже страшно представить, что будет через 5 – 10 лет, если ИИ будет развиваться такими темпами. И единственное что мы можем делать – это медиаграмотность,

– говорит Демко.

И резюмировал: несмотря на то, что Интернетом пользуются сейчас все, он считает, что стоит начать думать о том, чтобы ввести "Медиаграмотность" как полноценный предмет в школе.