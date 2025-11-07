Обманюють у соцмережі: шахраї згенерували відео про "ефективну методику викладання"

У соцмережах зараз можна натрапити на чимало відео, які згенеровані штучним інтелектом. Окремі – особливо небезпечні, адже у них пропонують перейти за незрозумілими посиланнями шахраї.

Одним із таких поділився популярний учитель.

Яке відео здивувало вчителя?

Учитель поділився відео, яке "гуляє" у мережі з його участю, та попередив, що воно згенероване з допомогою ШІ і має на меті ввести в оману. Його побудували як новинний сюжет за участі відомої ведучої.

У відео мовиться про те, що "учителя з Києва викликали до Міністерства освіти і науки України через його занадто ефективну методику. Андрій Анатолійович створив систему, за якою люди вчать англійську всього за три місяці: без зУбріння (неправильний наголос, – ред.), без "домашок", без 500 гривень/годину. Спочатку вчителю заборонили ділитись методикою, бо вона порушує стандарти освіти. Але…".

Це шо таке взагалі? По-перше, я – не вчитель з Києва, а вчитель зі Львова,

– уточнив він.

І додав, що вночі отримав повідомлення у соцмережі від підписників зі словами: "Дивіться, що про вас у фейсбуці пишуть". Причому відео вже набрало чимало коментарів, переглядів, лайків.

Люди реально думають, шо то – правда,

– каже Демко.

У відео також є звертання до українців про те, що "доступ (до методики, – ред.) відкритий, поки його знову не "перекрили", і заклик перейти за невідомим посиланням.

Це – не я! Це шахраї, які використали штучний інтелект і відео з тіктоку і видають це за якусь-там методику. Це повний "бред". Я особисто подам на них скаргу. Якшо ви таке бачите: блокуйте і пишіть людям в коментарях, що це – неправда,

– наголошує вчитель.

І додає, що у такій ситуації розумієш, наскільки зараз важлива медіаграмотність для наших дітей.

Перевіряйте інформацію і не переходьте за невідомими посиланнями

– наголосив педагог.

Вчитель застерігає перевіряти інформацію та відео

Що розповів учитель 24 Каналу?

Учитель ексклюзивно розповів 24 Каналу: коли отримав повідомлення від підписників, спочатку навіть не звернув на це особливої уваги.

У відео було стільки помилок, що серйозно його сприймати було важко. Мене там назвали Андрієм Анатолійовичем із Києва (хоча я Віктор Володимирович зі Львова) і ще сказали, що мене викликали в Міністерство освіти через мою "суперефективну методику вивчення англійської за 3 місяці",

– каже педагог.

Але потім він побачив у вчительській групі на Facebook цілий пост: люди реально сперечалися, фейк це чи ні. Там і знайшов посилання на це відео. Його опублікували кілька годин до цього, але ролик вже зібрав чимало реакцій. Учителя при цьому почали критикувати за цей "курс англійської за 3 місяці”, якого взагалі не існує.

Тоді я зрозумів, що багато хто просто не розуміє, що це все – неправда, а просто згенерований штучним інтелектом голос ведучої ТСН, накладений на мої відео. Найгірше те, що в кінці відео був заклик перейти за посиланням, щоб "отримати курс, поки його не закрили". І ось це вже дійсно небезпечно. Всі знають, що переходити за такими посиланнями категорично не можна,

– наголошує освітянин.

І додає: навіть не знає, що саме ховається за цим посиланням – але зважаючи на те, що це зробили шахраї, може бути будь-що: від зламу акаунтів – до крадіжки грошей. Тому одразу записав відеопояснення, щоб попередити людей про це шахрайство з його обличчям.

На жаль, у сучасному світі ніхто не може бути повністю захищеним від таких ситуацій. Соцмережі мають величезний вплив, а зі штучним інтелектом відрізнити фейк від правди стає все складніше. І навіть страшно уявити, що буде через 5 – 10 років, якщо ШІ розвиватиметься такими темпами. І єдине що ми можемо робити – це медіаграмотність,

– каже Демко.

І резюмував: зважаючи на те, що Інтернетом користуються зараз усі, він вважає, що варто почати думати про те, щоб запровадити "Медіаграмотність" як повноцінний предмет у школі.