Він читає лекції іноземними мовами. Про це Суспільному розповів ректор Володимир Кропівний, інформує 24 Канал.

Що відомо про ШІ-викладачку?

Прототипом ШІ-викладачки стала завідувачка кафедри менеджменту та комерційної діяльності Тетяна Рябоволик.

Перш ніж створити аватар, ми мали опрацювати певний матеріал. Я брала лекційний, його треба було адаптувати, тобто створити стенограму. Першою дисципліною взяли "Основи менеджменту", на якому потренувались. Адже більшість здобувачів вивчають саме цю дисципліну, зокрема іноземці – це другий курс,

– каже викладачка.

За словами доцента кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Олександра Доренського, над проєктом працювали троє науковців університету протягом трьох місяців.

Ми відзняли прототип і з допомогою технології штучного інтелекту створили аватар та згенерували відеоконтент. На формування однієї лекції витратили майже три години, оскільки аватар постійно змінює позиції, змінюється ракурс, щоб утримувати увагу наших студентів,

– розповів він.

Професорка кафедри економіки менеджменту та комерційної діяльності Ольга В'юник додала: це важливо для залучення до навчання у виші іноземних студентів та тих, хто хоче опановувати іноземні мови.

Який вигляд має ШІ-викладачка / скриншот відео

Лекції ШІ-викладачки розміщують на онлайн-платформі університету.

Що думають студенти про такі лекції?

Студентка Іванна Сторожук переглянула лекції з аватаром викладачки. Вважає, що це зручно.

Лекції вже записані, і їх можна прослухати не тільки англійською, а й, наприклад, французькою,

– каже дівчина.

Рябоволик каже, що зараз мають 12 відеолекцій. Якість перекладу, створеного ШІ, оцінюватимуть іноземні студенти.

У виші зараз навчається 5600 студентів, із них 200 – з-за кордону. У виші вже думають використати цей проєкт на підготовчому відділенні під час вивчення української мови. Також готуються до створення аватара з дисципліни "Управління проєктами".

Чи підвищать викладачам зарплату?