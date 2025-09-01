В Украине расширяют сеть военных лицеев. Чиновники говорят, что делают для этого все возможное.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОУ.

Что известно о сети военных лицеев?

Глава Минобороны заявил, что военное образование – основа современного украинского войска.

Знания позволяют побеждать на поле боя, демонстрировать сообразительность, стойкость духа и изобретательность во время военных действий,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он также пожелал лицеистам новых свершений и открытий. При этом рассказал о расширении сети профильных учебных заведений.

Мы делаем все, чтобы сеть военных лицеев в Украине расширялась. Минобороны работает над тем, чтобы в каждом регионе был как минимум один такой лицей,

– акцентировал он.

И добавил, что среди молодежи есть огромный запрос на качественное военное образование, поэтому чиновники создадут для его развития все условия.

Что известно о базовой общевойсковой подготовке для студентов?