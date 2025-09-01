Шмыгаль сообщил о расширении сети военных лицеев в Украине
- В Украине планируют расширить сеть военных лицеев военных лицеев, чтобы в каждом регионе было как минимум одно такое заведение.
- С 1 сентября 2025 года в вузах вводят также базовую общевойсковую подготовку для студентов.
В Украине расширяют сеть военных лицеев. Чиновники говорят, что делают для этого все возможное.
Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОУ.
Что известно о сети военных лицеев?
Глава Минобороны заявил, что военное образование – основа современного украинского войска.
Знания позволяют побеждать на поле боя, демонстрировать сообразительность, стойкость духа и изобретательность во время военных действий,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он также пожелал лицеистам новых свершений и открытий. При этом рассказал о расширении сети профильных учебных заведений.
Мы делаем все, чтобы сеть военных лицеев в Украине расширялась. Минобороны работает над тем, чтобы в каждом регионе был как минимум один такой лицей,
– акцентировал он.
И добавил, что среди молодежи есть огромный запрос на качественное военное образование, поэтому чиновники создадут для его развития все условия.
Что известно о базовой общевойсковой подготовке для студентов?
С 1 сентября 2025 года в вузах предусмотрели введение базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов.
Ее будут преподавать на втором году обучения.
БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
Курс будут проходить мужчины и женщины, но практический курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе.