Шмигаль повідомив про розширення мережі військових ліцеїв в Україні
- В Україні планують розширити мережу військових ліцеїв, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий заклад.
- З 1 вересня 2025 року у вишах запроваджують також базову загальновійськову підготовку для студентів.
В Україні розширюють мережу військових ліцеїв. Посадовці кажуть, що роблять для цього все можливе.
Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОУ.
Що відомо про мережу військових ліцеїв?
Очільник Міноборони заявив, що військова освіта – основа сучасного українського війська.
Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних дій,
– наголосив Шмигаль.
Він також побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів. При цьому розповів про розширення мережі профільних закладів освіти.
Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей,
– акцентував він.
І додав, що серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, тож посадовці створять для її розвитку всі умови.
Що відомо про базову загальновійськову підготовку для студентів?
З 1 вересня 2025 року у вишах передбачили запровадження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів.
Її викладатимуть на другому році навчання.
БЗВП передбачає теоретичний (90 годин) і практичний курси (210 годин).
Курс проходитимуть чоловіки та жінки, але практичний курс обов'язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби.