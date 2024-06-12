Бельгия и Германия инвестируют миллионы евро в восстановление разрушенных в Украине учебных заведений
Источник:Министерство образования и науки Украины
Бельгия и Германия инвестируют в восстановление учебных заведений, которые разрушили россияне в Украине, более 40 миллионов евро. Соответствующие соглашения о сотрудничестве представители этих стран подписали с украинским Минобразования.
Поэтому в МОН анонсировали масштабную модернизацию отдельных учебных заведений. На Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине образование признали стратегическим направлением для восстановления человеческого капитала страны.
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Германия и Бельгия инвестируют средства в украинское образование
Так, Бельгия инвестирует более 21 миллиона евро в восстановление школ, лицеев и профтехов в Киевской и Черниговской областях. Также МОН расширит сотрудничество с бельгийскими заведениями и внедрит переквалификацию для ветеранов, людей со статусом ВПО, молодежи и женщин.
Германия выделяет 20,5 миллиона евро на создание в Украине Центров профессионального совершенства. Средства направят на обновление инфраструктуры профтехучреждений, современное оборудование мастерских и новые учебные программы.
Что планирует МОН для восстановления человеческого капитала:
- безопасную инфраструктуру для учреждений всех уровней;
- гибкие индивидуальные траектории и государственные гранты в высшем образовании;
- модернизацию сети университетов и научных учреждений.
С мощной поддержкой не только восстановим, но и модернизируем систему образования – для развития инновационной экономики будущего!
– отметили в Минобразования Украины.
Сколько учебных заведений разрушили россияне в Украине
- В Украине в результате полномасштабной войны повреждения получила каждая седьмая школа.
- 400 учебных заведений разрушены полностью, рассказывал не так давно первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.
- Еще более 3,5 тысяч учебных заведений подверглись разрушениям.
- Почти 14 миллиардов долларов нужно для восстановления образовательной инфраструктуры по последним оценкам Всемирного банка.