Бельгия и Германия инвестируют миллионы евро в восстановление разрушенных в Украине учебных заведений

Бельгия и Германия инвестируют в восстановление учебных заведений, которые разрушили россияне в Украине, более 40 миллионов евро. Соответствующие соглашения о сотрудничестве представители этих стран подписали с украинским Минобразования.

Поэтому в МОН анонсировали масштабную модернизацию отдельных учебных заведений. На Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине образование признали стратегическим направлением для восстановления человеческого капитала страны.

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Германия и Бельгия инвестируют средства в украинское образование

Так, Бельгия инвестирует более 21 миллиона евро в восстановление школ, лицеев и профтехов в Киевской и Черниговской областях. Также МОН расширит сотрудничество с бельгийскими заведениями и внедрит переквалификацию для ветеранов, людей со статусом ВПО, молодежи и женщин.

Германия выделяет 20,5 миллиона евро на создание в Украине Центров профессионального совершенства. Средства направят на обновление инфраструктуры профтехучреждений, современное оборудование мастерских и новые учебные программы.

Что планирует МОН для восстановления человеческого капитала:

безопасную инфраструктуру для учреждений всех уровней;

гибкие индивидуальные траектории и государственные гранты в высшем образовании;

модернизацию сети университетов и научных учреждений.

С мощной поддержкой не только восстановим, но и модернизируем систему образования – для развития инновационной экономики будущего!

– отметили в Минобразования Украины.

Сколько учебных заведений разрушили россияне в Украине

В Украине в результате полномасштабной войны повреждения получила каждая седьмая школа.

400 учебных заведений разрушены полностью, рассказывал не так давно первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

Еще более 3,5 тысяч учебных заведений подверглись разрушениям.

Почти 14 миллиардов долларов нужно для восстановления образовательной инфраструктуры по последним оценкам Всемирного банка.