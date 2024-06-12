Поэтому в МОН анонсировали масштабную модернизацию отдельных учебных заведений. На Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине образование признали стратегическим направлением для восстановления человеческого капитала страны.

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Германия и Бельгия инвестируют средства в украинское образование

Так, Бельгия инвестирует более 21 миллиона евро в восстановление школ, лицеев и профтехов в Киевской и Черниговской областях. Также МОН расширит сотрудничество с бельгийскими заведениями и внедрит переквалификацию для ветеранов, людей со статусом ВПО, молодежи и женщин.

Германия выделяет 20,5 миллиона евро на создание в Украине Центров профессионального совершенства. Средства направят на обновление инфраструктуры профтехучреждений, современное оборудование мастерских и новые учебные программы.

Что планирует МОН для восстановления человеческого капитала:

безопасную инфраструктуру для учреждений всех уровней;

гибкие индивидуальные траектории и государственные гранты в высшем образовании;

модернизацию сети университетов и научных учреждений.

С мощной поддержкой не только восстановим, но и модернизируем систему образования – для развития инновационной экономики будущего!

– отметили в Минобразования Украины.

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