Тож у МОН анонсували масштабну модернізацію окремих закладів освіти. На Міжнародній конференції з відновлення України у Берліні освіту визнали стратегічним напрямом для відбудови людського капіталу країни.

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Німеччина та Бельгія інвестують кошти в українську освіту

Так, Бельгія інвестує понад 21 мільйона євро у відбудову шкіл, ліцеїв та профтехів у Київській та Чернігівській областях. Також МОН розширить співпрацю з бельгійськими закладами та впровадить перекваліфікацію для ветеранів, людей зі статусом ВПО, молоді та жінок.

Німеччина виділяє 20,5 мільйона євро на створення в Україні Центрів професійної досконалості. Кошти скерують на оновлення інфраструктури профтехустанов, сучасне обладнання майстерень та нові навчальні програми.

Що планує МОН для відбудови людського капіталу:

безпечну інфраструктуру для закладів усіх рівнів;

гнучкі індивідуальні траєкторії та державні гранти у вищій освіті;

модернізацію мережі університетів і наукових установ.

Із потужною підтримкою не лише відновимо, а й модернізуємо систему освіти — для розбудови інноваційної економіки майбутнього!

– наголосили у Міносвіти України.

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