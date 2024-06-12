Тож у МОН анонсували масштабну модернізацію окремих закладів освіти. На Міжнародній конференції з відновлення України у Берліні освіту визнали стратегічним напрямом для відбудови людського капіталу країни.
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Німеччина та Бельгія інвестують кошти в українську освіту
Так, Бельгія інвестує понад 21 мільйона євро у відбудову шкіл, ліцеїв та профтехів у Київській та Чернігівській областях. Також МОН розширить співпрацю з бельгійськими закладами та впровадить перекваліфікацію для ветеранів, людей зі статусом ВПО, молоді та жінок.
Німеччина виділяє 20,5 мільйона євро на створення в Україні Центрів професійної досконалості. Кошти скерують на оновлення інфраструктури профтехустанов, сучасне обладнання майстерень та нові навчальні програми.
Що планує МОН для відбудови людського капіталу:
- безпечну інфраструктуру для закладів усіх рівнів;
- гнучкі індивідуальні траєкторії та державні гранти у вищій освіті;
- модернізацію мережі університетів і наукових установ.
Із потужною підтримкою не лише відновимо, а й модернізуємо систему освіти — для розбудови інноваційної економіки майбутнього!
– наголосили у Міносвіти України.
Скільки закладів освіти зруйнували росіяни в Україні
- В Україні внаслідок повномасштабної війни пошкоджень зазнала кожна сьома школа.
- 400 закладів освіти зруйновані повністю, розповідав не так давно перший заступник міністра освіти та науки України Євген Кудрявець.
- Ще понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань.
- Майже 14 мільярдів доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками Світового банку.