Родители и педагоги должны помнить эти правила работы детских садов во время тревоги в Киеве

Для детских садов Киева правила действий во время воздушной тревоги остаются прежними. Сотрудники действуют в соответствии с утвержденным планом реагирования, а дети и персонал направляются в укрытие.

И это независимо от уровня воздушной тревоги – "желтого" или "красного". Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Правила поведения в детских садах во время воздушной тревоги

В КГГА напоминают: безопасность детей – это совместная ответственность и родителей, и педагогов.

Если воздушная тревога объявлена до начала рабочего дня, детский сад открывается после отбоя тревоги и прибытия сотрудников на рабочие места. Это связано с необходимостью обеспечить безопасный путь сотрудников до учреждения.

Детей принимают после отбоя тревоги и когда сотрудники уже прибыли на рабочие места. Во время воздушной тревоги родителям не рекомендуется покидать безопасное место и направляться в детский сад, поскольку это создает угрозу жизни и здоровью как взрослого, так и ребенка,

– подчеркнули в КГГА.

Если воздушная тревога застала родителей по дороге в детский сад, они, прежде всего, должны позаботиться о своей безопасности и безопасности ребенка и пройти в ближайшее укрытие. Если таким укрытием является детский сад, родители могут самостоятельно переместиться туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику.

В то же время работники детского сада не покидают укрытие для встречи с родителями, поскольку это может подвергнуть опасности других детей. После приема ребенка работник обеспечивает его пребывание в укрытии вместе с другими воспитанниками до окончания воздушной тревоги,

– напоминают родителям.

Если воздушная тревога началась во время учебного процесса, ответственные сотрудники организованно сопровождают детей в укрытие, проводят перекличку, контролируют наличие каждого ребенка и учитывают его потребности. Дети находятся в укрытии под присмотром сотрудников до окончания опасности.

Напоминаем, что укрытия, находящиеся на балансе и/или территории детских садов, используются для защиты исключительно участников образовательного процесса.