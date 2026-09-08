Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Новое образовательное пространство рассчитано на 260 воспитанников и позволяет организовывать полноценный образовательный процесс в очном формате даже во время воздушных тревог.

Что известно о первом подземном детском саде

Подземное пространство оборудовали восемью учебными помещениями, медицинским пунктом, столовой, санитарными комнатами и душевыми. Убежище является автономным благодаря двум независимым источникам электропитания и резервным генераторам.

Защитное сооружение соединили с корпусами учреждения безопасными переходами. Благодаря этому дети и сотрудники могут попасть в укрытие, не выходя на улицу.

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. В учреждении оборудовали лифты, подъемники и безпороговые маршруты, а также создали все необходимые условия для детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В этом году государство впервые предусмотрело отдельное финансирование на обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования. Наша задача – поддержать общины с наивысшими рисками для безопасности и помочь как можно большему количеству детских садов возобновить образовательный процесс в очной форме,

– сообщили в МОН.

Подземный детский сад построили на условиях софинансирования из государственного, областного и местного бюджетов. В 2026 году впервые предусмотрена государственная субвенция на обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования. Общий объем финансирования составляет более 972 миллионов гривен.

В Украине заработал первый подземный детский сад: фото

В настоящее время проекты реализуются в девяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской. При отборе проектов приоритет отдавался общинам с наибольшими рисками для безопасности.