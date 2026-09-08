Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Новий освітній простір розрахований на 260 вихованців і дає змогу організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.

Що відомо про перший підземний дитсадок

Підземний простір обладнали вісьмома навчальними приміщеннями, медичним пунктом, кімнатою для приймання їжі, санітарними кімнатами та душовими. Укриття є автономним завдяки двом незалежним джерелам електроживлення та резервним генераторам.

Захисну споруду з’єднали з корпусами закладу безпечними переходами. Завдяки цьому діти та працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю.

Особливу увагу приділили створенню безбар’єрного середовища. У закладі облаштували ліфти, підйомники та безпорогові маршрути, а також створили всі необхідні умови для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Цього року держава вперше передбачила окреме фінансування на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. Наше завдання – підтримати громади з найвищими безпековими ризиками та допомогти якомога більшій кількості садочків відновити освітній процес в очній формі,

– повідомили в МОН.

Підземний дитячий садок побудували на умовах співфінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. У 2026 році вперше передбачили державну субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. Загальний обсяг фінансування становить понад 972 мільйони гривень.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: фото

Наразі проєкти реалізують у дев’яти областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській. Під час відбору проєктів пріоритет надавали громадам із найвищими безпековими ризиками.