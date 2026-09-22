І це незалежно від рівня повітряної тривоги – «жовтого» чи «червоного». Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА.

Як правила у дитсадках під час повітряної тривоги

У КМДА нагадують: безпека дітей – це спільна відповідальність і батьків, і педагогів.

Якщо повітряну тривогу оголосили до початку робочого дня, дитсадок відкривається після отримання відбою тривоги та прибуття працівників на робочі місця. Це пов’язано з необхідністю забезпечити безпечний шлях працівників до закладу.

Дітей приймають після відбою тривоги та коли працівники вже прибули на робочі місця. Під час повітряної тривоги батькам не рекомендують залишати безпечне місце і прямувати до дитячого садка, оскільки це створює загрозу життю та здоров’ю як дорослого, так і дитини,

– акцентували у КМДА.

Якщо повітряна тривога застала батьків дорогою до дитячого садка, вони насамперед мають подбати про безпеку власну та дитини й пройти до найближчого укриття. Якщо таким є укриття дитсадка, батьки можуть самостійно переміститися туди разом із дитиною та передати її відповідальному працівнику.

Водночас працівники садка не залишають укриття для зустрічі батьків, оскільки це може наражати на небезпеку інших дітей. Після прийняття дитини працівник забезпечує її перебування в укритті разом з іншими вихованцями до завершення повітряної тривоги,

– нагадують батькам.

Якщо повітряна тривога розпочалася під час освітнього процесу, відповідальні працівники організовано супроводжують дітей до укриття, проводять переклик, контролюють наявність кожної дитини та враховують її потреби. Діти перебувають в укритті під наглядом працівників до завершення небезпеки.

Нагадуємо, що укриття, які перебувають на балансі та/або території дитсадків, використовують для захисту виключно учасників освітнього процесу.