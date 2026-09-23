Студенты КНУ заявили, что их не пустили в укрытие во время тревоги: что говорят в вузе

В сети появилась информация о том, что студентов-экономистов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не пустили в убежище во время воздушной тревоги. При этом им якобы сказали, что убежище переполнено, и посоветовали спуститься в метро.

В вузе заявляют, что укрытие было открыто, а студентов никто не призывал покинуть территорию вуза. Правоохранители начали проверку, сообщает полиция Киева.

Что заявили в сети

Записи со студентами опубликовали в треде на аккаунте "information_of_students". В посте говорится, что во время воздушной тревоги студентам сообщили, что "убежище переполнено, мест нет". "А дальше предложили гениальное решение – идти пешком до метро в другое укрытие. Примерно 10 минут. Во время воздушной тревоги. Когда уже существует угроза обстрела.

По словам студентов, декан Экономического факультета Анжела Игнатюк также требовала, чтобы студенты покидали территорию вуза. То есть логика такая? На очное обучение – пожалуйста. Тревога – укрытие переполнено. Спасайтесь сами – идите к метро. Ответственность за студентов – никто не хочет брать?",

– заявляют авторы публикации.

К посту они прикрепили два видео. На одном видна толпа студентов, стоящая в коридоре, на другом – закрытый вход в убежище со стороны улицы.

Что говорят в КНУ имени Шевченко

В комментарии"УП. Жизнь" заместитель декана экономического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Оксана Коваленко заверила, что убежище учебного заведения было открыто.

У нас есть два входа в укрытие. Один – из корпуса, а другой – с улицы. На видео запечатлили аварийный вход, расположенный на улице на расстоянии 10 метров от первого, который был открыт. И студенты об этом знали. Документация предусматривает, что входы должны быть отделены друг от друга,

– заявила она.

И добавила, что на втором распространившемся видео видна толпа, стоящая в коридоре. Поскольку он узкий, при спуске большого количества студентов в убежище там образуются небольшие заторы на 2–3 минуты. Именно это и было видно на видео. Уже через несколько минут этих заторов не было.

Коваленко утверждает, что информация о том, что студентам сообщили о переполненном укрытии и посоветовали идти в метро, не соответствует действительности.

У нас есть инструкции по действиям во время воздушной тревоги. Во-первых, мы обязаны освободить все этажи, холл и призвать студентов направляться в безопасное место. Им всегда предлагаются два варианта – либо пройти в укрытие, либо направиться в метро, которое находится рядом. Некоторые студенты не реагируют на тревогу и стоят на улице, поэтому мы говорим им пройти в укрытие,

– сообщила она.

То есть, по ее словам, всегда озвучиваются оба варианта. Но эти слова восприняли как призыв идти только в метро.

Однако студентов никто не выгонял и никуда не отправлял. Я в это время находилась в укрытии и могу прокомментировать эту ситуацию из первых рук,

– заверила заместитель декана.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.