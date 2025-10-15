Хотя эта дата менее известна, но именно с нее начался отдельный праздник для студентов. Поэтому и сегодня стоит поздравить и поддержать молодежь, которая учится.

О том как из Индии праздник распространился на весь мир и какими словами поздравить студента, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на dilovamova.com.

Смотрите также Не говорите "фамильярность": на украинском это слово звучит метафоричнее

Как начали праздник?

День студента – это праздник молодости, жажды познания, приключений, дружбы и стремлений изменить мир. Хотя всем известна другая дата – 17 ноября, однако именно 15 октября его начали как Национальный день студентов в Индии, а дальше праздник распространился и уже считается Всемирным днем студента (World Student Day). Хотя официального признания ООН праздник не получил.

Можно встретить информацию, что праздник посвящен дню рождения Авула Пакира Джайнулабдина Абдул Калама Марайкайяра – индийского ученого и государственного деятеля, президента Индии с июля 2002 по июль 2007. Его жизненный путь вдохновляет миллионы молодых людей выбирать образование и становиться движущей силой общественных изменений.

Какими словами поздравить студента?

Для многих, кто учится в колледжах и университетах – День студента – это проявление уважения к их мнению, усилий и стремлений изменений в будущем. Поэтому несколько вдохновенных слов сказанных сегодня студенту, точно будут не лишними. А девушек-студенток можно порадовать сладостями и букетом цветов, например осенних георгинов.

***

Студент, ты – огонь поиска! Пусть твоя любознательность не угасает, а каждая ночь перед экзаменом будет не мукой, а приключением. Пусть знания приходят легко, а жизнь – дарит неожиданные открытия.

Открытка с поздравлениями / Pinterest

***

С праздником тех, кто живет на кофе, дедлайнах и мечтах! Пусть твои конспекты превращаются в крылья, а преподаватели – в мудрых проводников. Пусть сессия будет как квест, а каникулы – как победа.

Открытка с поздравлениями / Pinterest

***

Студенчество – это не просто статус, это состояние души. Желаю тебе вдохновения, смелости и веры в себя. Ты – будущее мира, и твое мнение важно уже сегодня. Пусть твоя дорога будет яркой, как фломастеры в тетради, и глубокой, как мысли на философии. С праздником тебя, искателю истины и творцу новых смыслов!

Открытка с поздравлениями / Pinterest

***

Студент – это тот, кто умеет жить между лекциями и легендами. Пусть твоя жизнь будет не только о зачетах, но и об увлечениях, дружбу, любовь и свободу. Пусть твоя голова будет полна идей, а сердце – полное веры. Ты – не просто ученик, ты – творец будущего. С Днем студента, герою ежедневных открытий!

Открытка с поздравлениями / Pinterest

***

Пусть твои мысли будут ясными, как утреннее небо, а мечты – смелыми, как первый шаг в неизвестное. Пусть каждая лекция открывает новые горизонты, а каждый перерыв – дарит радость и незабываемые воспоминания.

Пусть студенческие воспоминания будут не только о зачетах, но и об открытии себя, о свободе мысли и о счастье быть молодым.

С праздником, дорогая молодежь!