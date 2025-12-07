МОН готовит изменения в правила вступительной кампании 2026 года: что предлагают отменить

Верховная Рада Украины согласовала на днях правила вступительной кампании 2026 года. Также то, как будет происходить НМТ в следующем году.

В вузы абитуриенты будут поступать именно по результатам мультитеста, а ГИА не будет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие предложения по поступлению готовит МОН?

МОН готовит пакет предложений в Порядок приема с акцентом на прозрачности условий, поддержке защитников и жителей пострадавших территорий, цифровизации процедур и приближении украинского высшего образования к европейским стандартам в соответствии со Стратегией развития высшего образования на 2022 – 2032 годы.

Одно из ключевых решений – отказ от мотивационных писем. В ведомстве говорят, что де-факто эти письма уже не являются инструментом отбора. Также добавляют, что часто их писали коммерческие авторы или ИИ. Порядок приема при этом перепишут, чтобы их структура и язык был более понятным.

После официальной публикации закона МОН предложит проект Порядка приема на 2026 год для общественного обсуждения. В ведомстве при этом будут призывать вузы, студенческое самоуправление, работодателей и общественные организации подавать предложения, чтобы согласовать правила поступления с потребностями соискателей образования и задачами модернизации системы высшего образования Украины.

Какие правила вступительной кампании 2026 года согласовала Рада?