Это важно: что следует знать и учесть абитуриентам при выборе специальности
Источник:МОН
Минобразования опубликовало советы по выбору будущей профессии для поступающих. Они предполагают несколько важных вопросов.
Чтобы лучше понять, на какую специальность поступать, выпускникам предлагают определиться с тремя ключевыми вопросами. Какими именно читайте ниже.
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Что нужно знать абитуриентам при выборе специальности
Так, абитуриенты должны спросить себя:
- "Чего я хочу?"
Выпускник должен определиться, чем хочет заниматься, какая работа была бы идеальна для него и при каких условиях.
- "Что я могу?"
Здесь, прежде всего, стоит проанализировать свои навыки и умения.
- "Что надо?"
В этом случае следует выяснить, какие профессии сейчас пользуются спросом на рынке труда. Также следует просмотреть соответствующие вакансии.
В МОН также советуют отдельно выписать свои "не хочу", "не буду" и "не могу". Следовательно, признаться себе честно, чем заниматься не нравится, какая деятельность не привлекает ни за какие деньги, для чего не хватает умений и навыков.
После всего следует посоветоваться с родителями и учителем.
Скачать алгоритм в виде файла PDF можно по ссылке.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.