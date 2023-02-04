Это важно: что следует знать и учесть абитуриентам при выборе специальности

Минобразования опубликовало советы по выбору будущей профессии для поступающих. Они предполагают несколько важных вопросов.

Чтобы лучше понять, на какую специальность поступать, выпускникам предлагают определиться с тремя ключевыми вопросами. Какими именно читайте ниже.

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Что нужно знать абитуриентам при выборе специальности

Так, абитуриенты должны спросить себя:

"Чего я хочу?"

Выпускник должен определиться, чем хочет заниматься, какая работа была бы идеальна для него и при каких условиях.

"Что я могу?"

Здесь, прежде всего, стоит проанализировать свои навыки и умения.

"Что надо?"

В этом случае следует выяснить, какие профессии сейчас пользуются спросом на рынке труда. Также следует просмотреть соответствующие вакансии.

В МОН также советуют отдельно выписать свои "не хочу", "не буду" и "не могу". Следовательно, признаться себе честно, чем заниматься не нравится, какая деятельность не привлекает ни за какие деньги, для чего не хватает умений и навыков.

После всего следует посоветоваться с родителями и учителем.

Скачать алгоритм в виде файла PDF можно по ссылке.

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