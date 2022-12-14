Вступительная кампания – 2023: на каких условиях абитуриентов будут принимать в вузы и будут ли действовать льготы
Источник:Всеобразование
Министерство образования и науки Украины подготовило проект порядка приема на обучение в вузе в 2023 году. Документ включает и новшества.
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Как и на каких условиях абитуриентов будут принимать в вузы в 2023 году
Так, в отдельный день абитуриенты смогут составить дополнительный предмет НМТ: физику, химию или биологию. Результатами этого теста можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать НМТ и творческий конкурс.
Также в 2023 году МОН не планирует устанавливать разделение бюджетных мест между абитуриентами после 11 класса и колледжей. Все они будут участвовать в совместных конкурсах.
Какой проходной балл для поступления в бюджет
Что интересно: поступающих будут допускать к конкурсному отбору на бюджет, если они имеют конкурсный балл не менее 130. Для детей погибших защитников Украины сделают исключение.
Для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Здравоохранение" конкурсный балл для поступления должен быть не менее 150 баллов.
Для специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", специальности "Фармация, промышленная фармация" балл не может быть менее 140 баллов.
Кстати, вместо результатов НМТ-2023 можно будет воспользоваться результатами НМТ-2022 или ВНО 2020/2021 годов.
Изменят ли коэффициенты и личный кабинет поступающего
Во вступительной кампании 2023 года не планируют использовать средние баллы ранее полученных документов по образованию и сельскому коэффициенту.
Региональный коэффициент будет определяться весной, в зависимости от военно-политической ситуации в Украине.
В 2023 году также планируется расширить функционал личного электронного кабинета абитуриента. Приемные комиссии вузов, кстати, не будут забирать на хранение оригиналы документов об образовании абитуриентов.
Что интересно, в следующем году решили сохранить все льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных территорий.
Замечания и предложения к проекту будут приниматься до 27 декабря 2022 года по электронной почте olha.leontieva@mon.gov.ua.
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Выпускники могут составлять только два обязательных предмета во время НМТ – 2023
- В Украине предлагают сделать обязательными предметами национального мультипредметного теста в 2023 только два. В парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект.
- Обязательными к сдаче хотят сделать украинский язык и математику. Вместо этого другие два предмета разрешить выбирать.
- Нардепы предлагают законодательно определить, что каждый абитуриент должен сдать два теста НМТ:
- Первый – из двух обязательных предметов: украинский язык и математика.
- Второй – из двух предметов по выбору:
- первый предмет – по выбору история Украины / один из иностранных языков;
- второй предмет – по выбору химия / физика / биология / география или история Украины / иностранный язык (если их не выбрали как первый предмет).
- В МОН предлагали проведение обязательного теста по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку.
- В альтернативном законопроекте предложили облегченную модель НМТ, не предусматривающую обязательного составления истории или иностранного языка.