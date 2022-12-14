Вступна кампанія – 2023: на яких умовах абітурієнтів прийматимуть до вишів і чи діятимуть пільги

Міністерство освіти і науки України підготувало проєкт порядку прийому на навчання у виші в 2023 році. Документ включає і нововведення.

Нововведеням вступної кампанії – 2023 стане збільшення кількості обов'язкових предметів на НМТ. Тобто українська мова, математика, історія України та одна з чотирьох іноземних мов.

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Як та на яких умовах абітурієнтів прийматимуть до вишів у 2023 році

Так, в окремий день абітурієнти зможуть скласти додатковий предмет НМТ: фізику, хімію чи біологію. Результатами цього тесту можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ і творчий конкурс.

Також у 2023 році МОН не планує встановлювати поділ бюджетних місць між вступниками після 11 класу та коледжів. Усі вони братимуть участь у спільних конкурсах.

Який прохідний бал для вступу на бюджет

Що цікаво: вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджет, якщо вони мають конкурсний бал не менше ніж 130. Для дітей загиблих захисників України зроблять виняток.

Для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Охорона здоров'я" конкурсний бал для вступу має бути не меншим ніж 150 балів.

Для спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", спеціальності "Фармація, промислова фармація" бал не може бути меншим ніж 140 балів.

До речі, замість результатів НМТ – 2023 можна буде скористатись результатами НМТ – 2022 року або ЗНО 2020/2021 років.

Чи змінять коефіцієнти та особистий кабінет вступника

У вступній кампанії 2023 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.

Регіональний коефіцієнт визначатимуть навесні залежно від воєнно-політичної ситуації в Україні.

У 2023 році також планують розширити функціонал особистого електронного кабінету вступника. Приймальні комісії вишів, до слова, не забиратимуть на зберігання оригінали документів про освіту абітурієнтів.

Що цікаво, наступного року вирішили зберегти усі пільги і пільгові категорії, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій.

Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуть до 27 грудня 2022 року на електронну пошту olha.leontieva@mon.gov.ua.

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Випускники можуть складати лише два обов'язкові предмети під час НМТ – 2023