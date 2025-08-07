Продолжается вступительная кампания в вузы 2025 года. Поступающие на бакалавриат уже получили рекомендации к зачислению.

При этом уже 103 653 поступающих, которые получили рекомендации по алгоритму адресного размещения, подтвердили свой выбор вуза, Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что должен сделать абитуриент, чтобы стать студентом?

В общем 176 376 абитуриентов получили рекомендации в своих кабинетах. Из них 65 493 – на бюджет.

Чтобы поступить на предложенное место, нужно подтвердить выбор учебного заведения и заключить договор до 18:00 9 августа,

– отмечают в МОН.

И напоминают приемным комиссиям: сбор оригиналов документов с поступающих не допускается.

Также МОН обратилось с важным сообщением к нынешним абитуриентам в вузы.

Если вы отказываетесь от места на бюджет в первой волне, то уже не сможете получить грант по контракту во второй волне,

– акцентировали в ведомстве.

И добавили: если же абитуриент отказывается от рекомендации на контракт сейчас, то не теряет право на грант (если будет зачислен на контракт на втором этапе).