Триває вступна кампанія у виші 2025 року. Вступники на бакалаврат вже отримали рекомендації до зарахування.

При цьому вже 103 653 вступники, які отримали рекомендації за алгоритмом адресного розміщення, підтвердили свій вибір вишу, Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що має зробити вступник, аби стати студентом?

Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації у своїх кабінетах. З них 65 493 – на бюджет.

Щоб вступити на запропоноване місце, потрібно підтвердити вибір закладу освіти та укласти договір до 18:00 9 серпня,

– наголошують у МОН.

І нагадують приймальним комісіям: збір оригіналів документів зі вступників не допускається.

Також МОН звернулося із важливим повідомленням до цьогорічних вступників до вишів.

Якщо ви відмовляєтесь від місця на бюджет у першій хвилі, то вже не зможете отримати грант за контрактом у другій хвилі,

– акцентували у відомстві.

І додали: якщо ж абітурієнт відмовляється від рекомендації на контракт зараз, то не втрачає право на грант (якщо буде зарахований на контракт на другому етапі).