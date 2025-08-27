В рамках этой вступительной кампании во Львовской политехнике топовые специальности среди выбора абитуриентов неизменны. В то же время возросло количество заявлений на инженерные направления.

Наибольшим спросом традиционно пользовались менеджмент, маркетинг, психология, кибербезопасность и защита информации, IT-специальности, право и экономика и тому подобное. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.

Смотрите также Как поступить на контракт в вуз в 2025 году

Как идет вступительная кампания во Львовской политехнике?

В вузе говорят, что даже на программы, где несколько лет подряд почти не было коммерческого набора, теперь есть такие абитуриенты. Например, на прикладную физику и наноматериалы.

В этом году в ЗВО впервые абитуриентам предоставляли рекомендации не только на бюджет, но и на контракт. Львовская политехника получила 7196 рекомендаций на коммерцию, и 2985 – на государственные места. Это абсолютное первенство во всей стране.

Отказов от бюджетных мест было всего 147. В прошлом году их было 456. Среди причин – рост стоимости обучения и осознание абитуриентами, что другой рекомендации они могут не получить. Количество отказов от контрактного обучения также было относительно небольшим – около 150,

– рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Роман Шуляр.

И добавил, что государство больше всего поддержало ІТ-отрасль, строительство, энергетику и другие инженерные специальности. Зато в сферах с широким конкурсом бюджетных мест было значительно меньше.

Новые образовательные программы показали разные результаты: одни пришлось закрыть из-за малого набора, другие наоборот – удивили высокой популярностью.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

В вузе напомнили, что с 15 по 25 сентября состоится дополнительный прием на бакалавриат.