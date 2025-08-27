Лидер вступительной кампании: какие специальности пользуются наибольшим спросом во Львовской политехнике
В рамках этой вступительной кампании во Львовской политехнике топовые специальности среди выбора абитуриентов неизменны. В то же время возросло количество заявлений на инженерные направления.
Наибольшим спросом традиционно пользовались менеджмент, маркетинг, психология, кибербезопасность и защита информации, IT-специальности, право и экономика и тому подобное. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.
Как идет вступительная кампания во Львовской политехнике?
В вузе говорят, что даже на программы, где несколько лет подряд почти не было коммерческого набора, теперь есть такие абитуриенты. Например, на прикладную физику и наноматериалы.
В этом году в ЗВО впервые абитуриентам предоставляли рекомендации не только на бюджет, но и на контракт. Львовская политехника получила 7196 рекомендаций на коммерцию, и 2985 – на государственные места. Это абсолютное первенство во всей стране.
Отказов от бюджетных мест было всего 147. В прошлом году их было 456. Среди причин – рост стоимости обучения и осознание абитуриентами, что другой рекомендации они могут не получить. Количество отказов от контрактного обучения также было относительно небольшим – около 150,
– рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Роман Шуляр.
И добавил, что государство больше всего поддержало ІТ-отрасль, строительство, энергетику и другие инженерные специальности. Зато в сферах с широким конкурсом бюджетных мест было значительно меньше.
Новые образовательные программы показали разные результаты: одни пришлось закрыть из-за малого набора, другие наоборот – удивили высокой популярностью.
В вузе напомнили, что с 15 по 25 сентября состоится дополнительный прием на бакалавриат.
