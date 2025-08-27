У межах цієї вступної кампанії у Львівській політехніці топові спеціальності серед вибору вступників незмінні. Водночас зросла кількість заяв на інженерні напрями.

Найбільший попит традиційно мали менеджмент, маркетинг, психологія, кібербезпека та захист інформації, IT-спеціальності, право та економіка тощо. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу.

Як триває вступна кампанія у Львівській політехніці?

У виші кажуть, що навіть на програми, де кілька років поспіль майже не було комерційного набору, тепер є такі вступники. Наприклад, на прикладну фізику і наноматеріали.

Цьогоріч у ЗВО вперше абітурієнтам надавали рекомендації не лише на бюджет, а й на контракт. Львівська політехніка отримала 7196 рекомендацій на комерцію, і 2985 – на державні місця. Це абсолютна першість в усій країні.

Відмов від бюджетних місць було лише 147. Торік їх було 456. Серед причин – зростання вартості навчання та усвідомлення абітурієнтами, що іншої рекомендації вони можуть не отримати. Кількість відмов від контрактного навчання також була відносно невеликою – близько 150,

– розповів відповідальний секретар приймальної комісії вишу Роман Шуляр.

І додав, що держава найбільше підтримала ІТ-галузь, будівництво, енергетику та інші інженерні спеціальності. Натомість у сферах із широким конкурсом бюджетних місць було значно менше.

Нові освітні програми показали різні результати: одні довелося закрити через малий набір, інші навпаки – здивували високою популярністю.

У виші нагадали, що з 15 до 25 вересня відбудеться додатковий прийом на бакалаврат.