Часть поступающих сможет учиться на "нулевом" курсе вузов бесплатно
- Министерство образования и науки Украины вводит "нулевой курс" для подготовки абитуриентов, которые не сдали национальный мультитест.
- Предусмотрят государственное финансирование для льготников.
Министерство образования и науки Украины планирует ввести "нулевой курс" в вузах. Он предусмотрен для тех абитуриентов, которые не сдали национальный мультитест.
Студенты-льготники будут учиться на подготовительных отделениях вузов и готовиться для поступления в 2026 году за средства госбюджета. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление гендиректора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы", комментируя введение так называемого "нулевого курса".
Как будут готовить поступающих-льготников?
Чиновник рассказал, что подготовительные отделения создадут в вузах для подготовки к НМТ абитуриентов, которые в этом году не смогли сдать НМТ.
Абитуриенты будут учиться на этих отделениях для сдачи НМТ в 2026 году.
При этом поступающие, которые относятся к льготным категориям, получат для этого государственное финансирование.
Что известно об инициативе?
- В МОН говорят, что поступление без НМТ на "нулевой курс" позволит забрать детей, которые не сдали тест по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за рубежом, по каким-то другим причинам, на "нулевой курс" и проучить их год.
- Этой осенью должны появиться решения для запуска "нулевого курса" для тех, кто не сдал НМТ.
- Он будет предусматривать дневную форму обучения и наличие льготных мест. В частности, для абитуриентов с ВОТ.
- По предварительным планам, "нулевой курс" должен заработать в ноябре.
- Главным отличием "нулевого курса" от подготовительных курсов в вузах будет наличие дневной формы обучения.