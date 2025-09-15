Частина вступників зможе навчатися на "нульовому" курсі вишів безоплатно
- Міністерство освіти і науки України запроваджує "нульовий курс" для підготовки абітурієнтів, які не склали національний мультитест.
- Передбачать державне фінансування для пільговиків.
Міністерство освіти і науки України планує запровадити "нульовий курс" у вишах. Він передбачений для тих абітурієнтів, які не склали національний мультитест.
Студенти-пільговики навчатимуться на підготовчих відділеннях вишів і готуватимуться для вступу у 2026 році за кошти держбюджету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву гендиректора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи», коментуючи запровадження так званого "нульового курсу".
Як готуватимуть вступників-пільговиків?
Посадовець розповів, що підготовчі відділення створять у вишах для підготовки до НМТ вступників, які цьогоріч не змогли скласти НМТ.
Абітурієнти навчатимуться на цих відділеннях для складання НМТ у 2026 році.
При цьому вступники, які належать до пільгових категорій, отримають для цього державне фінансування.
Що відомо про ініціативу?
- У МОН кажуть, що вступ без НМТ на "нульовий курс" дозволить забрати дітей, які не склали тест з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на "нульовий курс" і провчити їх рік.
- Цієї осені повинні з'явитися рішення для запуску "нульового курсу" для тих, хто не склав НМТ.
- Він передбачатиме денну форму навчання та наявність пільгових місць. Зокрема, для абітурієнтів з ТОТ.
- За попередніми планами, "нульовий курс" має запрацювати у листопаді.
- Головною відмінністю "нульового курсу" від підготовчих курсів у вишах буде наявність денної форми навчання.