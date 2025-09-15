Міністерство освіти і науки України планує запровадити "нульовий курс" у вишах. Він передбачений для тих абітурієнтів, які не склали національний мультитест.

Студенти-пільговики навчатимуться на підготовчих відділеннях вишів і готуватимуться для вступу у 2026 році за кошти держбюджету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву гендиректора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи», коментуючи запровадження так званого "нульового курсу".

Як готуватимуть вступників-пільговиків?

Посадовець розповів, що підготовчі відділення створять у вишах для підготовки до НМТ вступників, які цьогоріч не змогли скласти НМТ.

Абітурієнти навчатимуться на цих відділеннях для складання НМТ у 2026 році.

При цьому вступники, які належать до пільгових категорій, отримають для цього державне фінансування.

Що відомо про ініціативу?