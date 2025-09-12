Зокрема, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Про це в коментарі Укрінформу сказав гендиректор директорату вищої освіти і освіти для дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров, зазначає 24 Канал.

До теми МОН запровадить "нульовий курс" для вступників, які не склали НМТ

Коли запрацює "нульовий курс"?

Посадовець заявив, що, за попередніми планами, "нульовий курс" має запрацювати у листопаді. Для цього відповідні рішення повинні ухвалити у вересні – жовтні. Зараз тривають консультації.

Шаров також уточнив, що головною відмінністю "нульового курсу" від підготовчих курсів у вишах буде наявність денної форми навчання.

Головна різниця, я думаю, буде в тому, що сьогодні всі підготовчі курси – вечірні, заочні або дистанційні. Підготовче відділення, зокрема, повинно бути й денної форми,

– уточнив він.

Посадовець також зазначив, що цей елемент є принциповим у межах цієї ініціативи. Не менш важливим, за його словами, буде наявність пільг, зокрема, для мешканців тимчасово окупованих територій.

Водночас, за словами Шарова, особи, які не матимуть підстав для пільг, платитимуть за навчання.

Читайте Альтернатива вступу у виш є: що робити, якщо не склав НМТ

Що відомо про ініціативу?