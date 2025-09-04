Министерство образования и науки Украины ввело дополнительное поступление в вузы для тех украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура" (egzamin maturalny). Подать заявление можно через учебные заведения – даже дистанционно.

Сроки приема заявлений определяют вузы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Как поступить в вуз по результатам матуры?

Зачисление будет происходить не позднее 20 октября. Дополнительное поступление осуществляется исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.

Украинские ЗВО отныне смогут принимать результаты матуры как основания для зачисления на обучение. После изменения условий поступления иностранцев в польские университеты мы предлагаем украинцам альтернативу – без потери времени и возможностей,

– отмечает министр образования и науки Оксен Лисовой.

Это касается граждан Украины, закончивших польский лицей/техникум и имеющих действующий сертификат матуры (egzamin maturalny). Подать заявление можно, если в год поступления сдали не менее четырех предметов матурального экзамена. Среди них обязательно – польский язык и математика и еще два предмета на выбор.

Что такое "матура" Матура – стандартизированный выпускной экзамен в Польше после завершения полного среднего образования. его результаты используют и для поступления в университеты. Она содержит проверку знаний по польскому языку (устная и письменная части), современного иностранного языка и математики, а также по меньшей мере одного дополнительного предмета на расширенном уровне.

Перевод результатов матурального экзамена в шкалу 100 – 200 осуществляют в соответствии с таблицами.

Как подать заявление?

Чтобы подать заявление, надо:

выбрать образовательную программу на сайте vstup.edbo.gov.ua;

подать заявление лично в учебное заведение или дистанционно (через канал связи, определенный учебным заведением).

Заявления в ЕГЭБО на основе иностранного документа об образовании регистрируют приемные комиссии ЗВО по предоставленным в бумажном виде документам абитуриента.

К слову, в этом году в украинских вузах уже зачислили 178 720 первокурсников (без учета поступления в военные и другие специализированные заведения, данные о которых не разглашаются).