До українського вишу можна вступити за результатами польської матури
- Міністерство освіти України дозволило вступати до вишів на основі польської матури.
- Терміни прийому заяв визначають виші, зарахування – до 20 жовтня.
Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до вишів для тих українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny). Подати заяву можна через заклади освіти – навіть дистанційно.
Терміни прийому заяв визначають виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Як вступити до вишу за результатами матури?
Зарахування відбуватиметься не пізніше ніж 20 жовтня. Додатковий вступ здійснюється виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.
Українськi ЗВО вiдтепер зможуть приймати результати матури як пiдстави для зарахування на навчання. Пiсля змiни умов вступу iноземцiв до польських унiверситетiв ми пропонуємо українцям альтернативу – без втрати часу та можливостей,
– наголошує міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Це стосується громадян України, що закінчили польський ліцей/технікум і мають чинний сертифікат матури (egzamin maturalny). Подати заяву можна, якщо у рік вступу склали щонайменше чотири предмети матурального іспиту. Серед них обов'язково – польська мова та математика та ще два предмети на вибір.
Що таке "матура"
Матура – стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти.
ї результати використовують і для вступу до університетів.
Вона містить перевірку знань з польської мови (усна й письмова частини), сучасної іноземної мови та математики, а також щонайменше одного додаткового предмета на розширеному рівні.
Переведення результатів матурального іспиту до шкали 100 – 200 здійснюють відповідно до таблиць.
Як подати заяву?
Аби подати заяву, треба:
обрати освітню програму на сайті vstup.edbo.gov.ua;
подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно (через канал зв'язку, визначений закладом освіти).
Заяви в ЄДЕБО на основі іноземного докумена про освіту реєструють приймальні комісії ЗВО за наданими в паперовому вигляді документами вступника.
До слова, цьогоріч в українських вишах вже зарахували 178 720 першокурсників (без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів, дані щодо яких не розголошуються).